ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

С начала конфликта в Донбассе зафиксирована гибель 3332 мирных жителей. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице миссии в соцсети Facebook.

— С апреля 2014 года и до 9 июня 3332 гражданских лица погибли, более семи тысяч получили ранения, — сказала Фрейзер.

Кроме того, она отметила, что с начала текущего года в данном регионе из-за ведущихся боевых действий было ранено 58 мирных жителей, ещё 12 человек погибли. По словам главы мониторинговой миссии ООН, этот показатель является одним из самых низких за весь период пятилетнего конфликта.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что с начала военной операции в Донбассе было убито и ранено 14 377 украинских военных, из них 320 человек — в этом году.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. И заявил, что Незалежная будет жёстко отвечать на обстрелы.