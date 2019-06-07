Зеленский пообещал жёсткий ответ ВСУ на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС страны "будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны противника в Донбассе. При этом на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня, приводит пресс-служба слова украинского лидера.

— Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что применение артиллерии является вопиющим нарушением минских соглашений.

Как писал Лайф, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. Позже украинские военные сообщили, что в результате обстрелов в ночь на 7 июня погибли двое силовиков, восемь получили ранения. Зеленский выразил семьям погибших соболезнования.

При этом СКР возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.