На Украине рассказали о потерях ВСУ в Донбассе за всё время

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что с начала военной операции в Донбассе было убито и ранено 14 377 украинских военных. Количество пострадавших и погибших в этом году — больше 300. Данные он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в "Фейсбуке".

— Только за этот год — 320 убитых и раненых, — заявил Юрий Луценко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. И заявил, что Украина будет жёстко отвечать на обстрелы.

Однако сегодня также стало известно, что СКР возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов Донбасса и ЛНР со стороны ВСУ, при которых пострадало шесть человек.