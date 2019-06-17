В России подорожают лекарства из-за новой маркировки

Средняя стоимость увеличится примерно на 80 копеек, а с учётом криптозащитного кода — на 1,3 рубля.

Из-за внедрения обязательной маркировки с 2020 года стоимость лекарств увеличится, сообщает "Российская газета".

С 2017 года в России введение маркировки работало в пилотном режиме, в котором участвовало несколько фармкомпаний. Они подсчитали, что в среднем стоимость лекарств увеличится на 80 копеек, а с учётом криптозащитного кода — на 1,3 рубля.

Как рассказал первый замглавы Минпромторга Сергей Цыба, власти не будут предоставлять компаниям отсрочку. Производителям необходимо уложиться в срок по маркировке до 1 января 2020 года.

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