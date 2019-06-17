Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода отреагировала на слухи о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Во время прямого эфира Лободы в "Инстаграме" один из пользователей спросил о причине конфликта между артистами.

— Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут, — приводит слова певицы "Вечерняя Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что Лазарев обругал за кулисами Лободу, получившую приз "Лучшая певица года". Певец якобы грубо спросил, действительно ли она считает себя "самой крутой".