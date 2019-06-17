Британец пожертвовал пальцы ног для алкогольного коктейля

Мужчина отправил свои консервированные части конечностей обычной почтой, так как сам в Канаду ехать не собирался.

Бывший британский морской пехотинец Ник Гриффитс во время прохождения Yukon Arctic Ultra — 300-мильного ультрамарафона по заснеженной Канаде — обморозил три пальца на ноге. Врачи настояли на ампутации, однако это ни капли не расстроило экстремала, ведь он точно знал, что теперь надо с ними делать.

Гриффитс был знаком с алкогольными традициями Канады и знал о существовании бара при отеле "Даунтаун" в Доусоне, где готовят алкогольные коктейли "Кислый палец" (Sourtoe) из мумифицированных пальцев ног. Туда мужчина и решил обратиться, предложив свой "ингредиент". Хирург согласился заспиртовать пальцы мужчины, чтобы он смог транспортировать их в Канаду.

Как рассказал сам "донор", ехать в Канаду он не собирался. Поэтому было решено отправить всё обычной почтой, сложив пальцы в отдельные баночки со спиртовым раствором. Посылка прибыла в "Даунтаун" 11 июня и уже находится в стадии мумификации.

По словам представителей бара, теперь им потребуется около шести недель, чтобы привести палец в состояние кондиции для добавления в алкогольные коктейли. Палец Гриффитса стал 16-м по счёту, который был использован в угощении за время существования традиции. Они также пообещали угостить своего мецената коктейлем с его собственным "ингредиентом" уже летом текущего года. Если, конечно, тот приедет в Канаду.

Идея такого необычного угощения появилась в 1973 году, когда капитан Дик Стивенсон обнаружил ампутированный палец ноги на судне. Вскоре он стал готовить свой необычный напиток и основал организацию "Коктейльный клуб "Кислого пальца". Туда принимают тех, кто не только употребил напиток, но и коснулся пальца губами.

Как признались сами сотрудники, одной из самых больших проблем в работе с необычным коктейлем является то, что посетители регулярно норовят съесть "изюминку" напитка или утащить с собой на память. Последний раз такое случалось в 2017 году.