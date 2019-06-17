Саакашвили предложил перенести административный центр из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
Саакашвили предложил начать всё "с чистого листа" посредством перенесения административного центра из украинской столицы в новое здание за её пределами.
Он поставил в пример грузинский город Кутаси, в котором парламент перенесли в здание хуже, чем здание Верховной рады.
Экс-губернатор Одесской области также отметил, что в городах Украины отсутствует архитектура, которая бы соответствовала мировым стандартам, но есть коррупционеры-застройщики.
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