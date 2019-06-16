Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современных зданий

По словам политика, на строительство моста в Тбилиси было потрачено меньше средств, чем на стеклянный мост в Киеве.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили полагает, что на Украине нет ни одного города с современной архитектурой.

— Мне очень жаль, что, когда я смотрю на все города Украины, тут нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, какую можно сравнить с мировыми стандартами. Это потому, что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики, — заявил Саакашвили в эфире канала "112 Украина".

Он добавил, что на строительство моста в Тбилиси было потрачено меньше средств, чем на стеклянный мост в Киеве.

Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили сравнил Украину с провинцией Нигерии.

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