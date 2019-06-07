В Кремле отреагировали на возвращение украинского гражданства Саакашвили

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Михаил Саакашвили. Фото © Пётр Сивков / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин — первый, кто предложил вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили. В то же время представитель Кремля отметил, что вопросы судьбы бывшего грузинского президента занимают далеко не первое место в повестке дня российского лидера.

Путин первый, кто это предложил. Вопросы гражданства Саакашвили занимают далеко не первое место в повестке дня Путина и не могут занимать, — рассказал Песков.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. На следующий день политик вернулся в страну. В аэропорту его встретили караваем.

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