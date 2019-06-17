"Ночной суперохотник" успешно прошёл испытания в Сирии

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Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

Вертолёт уже может поступать в войска и помогать огнём мотострелкам, танкистам и разведке.

Ударный боевой самолёт "Ночной суперохотник" Ми-28НМ успешно прошёл испытания в горах Сирии, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны России.

По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска, — сказано в тексте.

По словам генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, такие машины обычно действуют в интересах сухопутных войск.

Вертолёты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия, — сказал он.

Горбенко также отметил, что вертолёты оказывают помощь огнём мотострелкам, танкистам и разведке.

Ранее в Минобороны сообщили, что собираются купить 98 вертолётов "Ночной охотник".

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