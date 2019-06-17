New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.

— Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали правительству статью до публикации. Как отмечает наша история, представители нацбезопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений (из-за содержания статьи), — говорится в заявлении газеты в "Твиттере".

NYT ранее сообщила, что спецслужбы США участили попытки внедрить вредоносное ПО в энергосистемы России. Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и указав, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически госизменой некогда великой газеты".