Появилось видео полёта Су-27 и Су-30 на малых высотах

Минобороны РФ опубликовало видео полётов российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
На ролике, снятом из кабины пилота, показан взлёт, процесс полёта и посадка истребителя.
Сообщается, что лётчики отрабатывали приёмы сложного пилотажа, управление самолётами на высоте до ста метров, а также элементы воздушного боя на сверхзвуковых высотах.
Более того, пилоты осуществили учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также провели отработку методов сопровождения и принуждения к посадке воздушного судна-нарушителя.
Ранее Минобороны России показало полёты истребителей Су-35С и Су-30СМ.
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