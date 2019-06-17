Появилось видео полёта Су-27 и Су-30 на малых высотах

Лётчики отрабатывали приёмы сложного пилотажа, управление на высоте до ста метров и элементы воздушного боя.

Минобороны РФ опубликовало видео полётов российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.

На ролике, снятом из кабины пилота, показан взлёт, процесс полёта и посадка истребителя.

Сообщается, что лётчики отрабатывали приёмы сложного пилотажа, управление самолётами на высоте до ста метров, а также элементы воздушного боя на сверхзвуковых высотах.

Более того, пилоты осуществили учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также провели отработку методов сопровождения и принуждения к посадке воздушного судна-нарушителя.

Ранее Минобороны России показало полёты истребителей Су-35С и Су-30СМ.