Названы регионы с самыми богатыми семьями

Аутсайдерами рейтинга стали Псковская и Ивановская области, а также Кабардино-Балкария.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области стали регионами с самыми состоятельными семьями, сказано в исследовании РИА "Новости".

По данным рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет: за прошлый год ВВП вырос на 2,3%, отмечается наибольший рост промышленного производства за шесть лет, розничной торговли — за четыре года, строительства — за десять лет.

— Эти процессы сопровождались ростом реальной начисленной заработной платы, который, согласно статистике Росстата, составил за год 6,8%. Правда, динамика реальных денежных доходов оставляет желать лучшего, — сказано в исследовании.

В среднестатистической российской семье с двумя детьми, где оба родителя работают и получают среднюю по стране зарплату, после минимального объёма трат максимально возможный остаток будет 44,3 тысячи рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован наибольший остаток после трат — 128,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Чукотский автономный округ, где семьям удаётся сохранить 107,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Москва — 102,4 тысячи рублей.

Отмечается, что во всех регионах по итогам 2018 года появился рост объёма максимально возможного остатка.

Аутсайдерами рейтинга стали Псковская область, где семье удаётся сохранить 9,9 тысячи рублей, Ивановская область — 9,8 тысячи рублей и Кабардино-Балкарская Республика — шесть тысяч рублей.

— Несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться, — сказано в исследовании.

Кроме того, учитывая даже положительную динамику макроэкономических показателей, реальных предпосылок для изменения текущей ситуации не наблюдается, сообщается в исследовании.

По мнению агентства, пока не появится качественных изменений в реальном секторе экономики, не стоит ожидать улучшения благосостояния.

Ранее отстающие по экономическому развитию регионы получили кураторов из правительства.