Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото первенца

Принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл на своей странице в Instagram поздравили всех с Днём отца и опубликовали, вероятно, первую настоящую фотографию своего новорождённого сына, несмотря на прошлые заявления о том, что они против подобных фото.

От прошлых изображений новое фото отличает то, что на нём можно отчётливо рассмотреть лицо их сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.

— Счастливого Дня отца! — говорится в подписи к публикации.

По одной из теорий, этой фотографии и вовсе не должно было появиться, ведь супруги неоднократно заявляли, что не одобряют подобные публикации. Однако 15 июня twitter-аккаунт @SussexRoyal19, считавшийся официальной учётной записью герцога и герцогини Суссекских, опубликовал фото другого ребёнка, выдавая его за Арчи.

Само собой, не видевшие ранее наследника британцы начали умиляться и восхищаться завёрнутым в салатовый плед малышом. Однако когда снимок неожиданно был удалён, поднялась настоящая волна народного волнения и вопросов. Журналисты даже обратились в пресс-службу Кенсингтонского дворца за разъяснениями. Представитель королевской семьи ответил, что на фотографии был не Арчи, а твиттер, разместивший снимок, поддельный.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее чем полгода после свадьбы стало известно, что герцог и герцогиня Суссекские готовятся стать родителями. 6 мая у них родился первенец.