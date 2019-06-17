Tesla начала официальные продажи подержанных Model 3

Производитель проводит проверку авто по 70 параметрам и даёт гарантию до четырёх лет.

Руководство компании Tesla, вероятно, решило, что продажи б/у автомобилей с рук, как и шумные бензиновые двигатели, должны остаться в прошлом веке, и начало официальные продажи подержанных Model 3.

На сайте компании после обновления появился специальный раздел, где можно подобрать автомобиль по вкусу. Как говорится в пресс-релизе, все машины перед повторной продажей проходят проверку по 70 параметрам и продаются с гарантией производителя на два года и 80 тыс. км либо на четыре года и 160 тыс. км.

Одним из главных преимуществ новой возможности является то, что при покупке "теслы" с пробегом она обойдётся владельцу на $15–20 тыс. дешевле новой. Пока этой услугой могут воспользоваться только жители залива Сан-Франциско, однако в планах компании — расширить географию продаж.

Глава Tesla Илон Маск ранее заявил, что во втором квартале 2019 года его компанию ожидают "рекордные продажи".