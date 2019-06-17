Водитель маршрутки с ножом набросился на пассажиров из-за 30 рублей

Мужчина отказался везти людей до конечной остановки и ответил агрессией на просьбу вернуть деньги за проезд.

Водитель маршрутки в Новосибирске напал с ножом на одного из пассажиров и ранил его в лицо. Как сообщается в паблике "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте", конфликт возник после того, как водитель отказался завершить маршрут и возвратить деньги за проезд.

— Водитель посмотрел, что народу на остановке нет, и сказал, что маршрут окончен. На что ему возразила женщина, сидящая в салоне, что ей ехать почти до конечной. После и мы просили его довезти до конца маршрута, на что он возразил и начал нас выгонять. За проезд деньги женщине он отказался отдать — 30 рублей — и нам тоже, — рассказывает пострадавший.

После этого, по словам молодого человека, водитель начал грубо выгонять пассажиров из маршрутки, сообщив, что дальше не поедет, и начал применять силу.

— Он достал нож из-под козырька и сразу же нанёс мне удар в лицо, в область скульной мышцы. Это при условии, что я отпрыгнул, а так удар бы пришёлся в шею, — сказал он, добавив, что ему наложили 22 шва от губы до уха.

На инцидент уже обратило внимание ГУ МВД России по Новосибирской области. По данному факту ведётся проверка и опрашиваются все участники конфликта. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе управления, все участники конфликта, в том числе водитель, уже установлены. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.