На портале мэра Москвы теперь можно узнать результаты ГИА

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Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

Московские школьники и их родители смогут оперативно получать информацию о результатах экзаменов государственной итоговой аттестации в личном кабинете на портале мэра Москвы.

Достаточно настроить новый виджет — и результаты будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя на mos.ru,рассказал руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Для настройки виджета (элемента интерфейса) пользователю необходимо перейти в раздел "Профиль", выбрать вкладку "Олимпиады и ГИА" и внести регистрационные данные участника экзамена — код регистрации участника ГИА и номер паспорта.

Напомним, первые результаты ЕГЭ были обнародованы 8 июня.

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