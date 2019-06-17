На портале мэра Москвы теперь можно узнать результаты ГИА

Московские школьники и их родители смогут оперативно получать информацию о результатах экзаменов государственной итоговой аттестации в личном кабинете на портале мэра Москвы.
— Достаточно настроить новый виджет — и результаты будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя на mos.ru, — рассказал руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Для настройки виджета (элемента интерфейса) пользователю необходимо перейти в раздел "Профиль", выбрать вкладку "Олимпиады и ГИА" и внести регистрационные данные участника экзамена — код регистрации участника ГИА и номер паспорта.
Напомним, первые результаты ЕГЭ были обнародованы 8 июня.
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