Синоптики назвали самый солнечный город России

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Фото © Pixabay

Самым солнечным городом России является Улан-Удэ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальной группе Росгидромета во "ВКонтакте".

Так, среднегодовые показатели солнечного света в столице Республики Бурятия составляют 2797 часов, когда в Хабаровске, который занял второе место в рейтинге, таких часов насчитывается лишь 2449.

Кроме того, в Росгидромете назвали и самое ветреное место на территории России. Это мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час, что соответствует ураганному ветру, согласно шкале Бофорта.

Ранее Лайф писал о городах России, жители которых больше всего довольны жизнью.

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