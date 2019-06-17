Синоптики назвали самый солнечный город России

Самым солнечным городом России является Улан-Удэ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальной группе Росгидромета во "ВКонтакте".
Так, среднегодовые показатели солнечного света в столице Республики Бурятия составляют 2797 часов, когда в Хабаровске, который занял второе место в рейтинге, таких часов насчитывается лишь 2449.
Кроме того, в Росгидромете назвали и самое ветреное место на территории России. Это мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час, что соответствует ураганному ветру, согласно шкале Бофорта.
Ранее Лайф писал о городах России, жители которых больше всего довольны жизнью.
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