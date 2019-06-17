СМИ сообщили о предложении регионов изменить критерии нуждаемости

В частности, чиновники предлагают прекратить выплаты пособий тем, кто имеет неофициальный доход, а освободившиеся средства передать действительно нуждающимся людям.

Власти российских регионов предложили изменить критерии нуждаемости в стране. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на отчёты, которые чиновники направили в Министерство труда и соцзащиты РФ.

Как отмечается в документах, предполагается прекращение выплат пособий тем, кто имеет неофициальный доход, а освободившиеся средства передать действительно нуждающимся людям.

Содержатся в отчётах и другие инициативы. В частности, некоторые регионы считают необходимым дополнить список критериев при определении дохода семьи. К примеру, добавить туда кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

Чиновники в одном из отчётов также отдельно выделяют группу граждан, которые имеют дополнительное имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния".