"Росконтроль" рассказал, какие свиные стейки попали в чёрный список

Эксперты проверили семь охлаждённых полуфабрикатов из свинины и рассказали, какие из них покупать не стоит. При этом стейки из двух магазинов даже внесли в чёрный список, сообщается на сайте "Росконтроля".

В лаборатории были протестированы полуфабрикаты, закупленные в торговых сетях "Мираторг", "Ашан", "Карусель", "Мясновъ", Selgros, "Билла", "Глобус".

Как отметили специалисты, свиные стейки "Глобус", Selgros, "Мираторг" и эскалоп свиной "Ашан" соответствуют требованиям безопасности по проверенным физико-химическим и микробиологическим показателям. В них не нашли антибиотиков, антимикробных и антипаразитарных препаратов, гормонов и стимуляторов роста. Стейки из этих магазинов имеют хорошие органолептические показатели и показатели свежести мяса.

— В процессе гистологического анализа в образце, купленном в магазине "Мясновъ", эксперты обнаружили растительный углеводный компонент, которого в натуральном мясе быть, конечно, не должно, — пояснили эксперты.

По результатам исследования свиные стейки "Билла" и "Мясновъ" были включены в чёрный список "Росконтроля", а купленное в "Карусели" мясо "сомнительной свежести" попало в список товаров с замечаниями.

К покупке были рекомендованы стейки из магазинов "Глобус", "Мираторг", "Ашан" и Selgros.

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