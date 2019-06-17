Учёные бьют тревогу из-за массовой гибели дельфинов в США

Причиной могут быть паводковые воды или разлив нефти на платформе Deepwater Horizon в 2010 году.

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали необычайно высокое количество мёртвых дельфинов на побережье Мексиканского залива. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По данным экспертов, с 1 февраля на побережье Мексиканского залива в штатах Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана было обнаружено 279 дельфинов-афалин, подавляющее большинство из которых было мертво. При этом данные показатели примерно в три раза превышают среднегодовую норму за этот период.

Исследователи предполагают, что к массовой гибели дельфинов причастен разлив нефти в заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Данное событие, подчёркивают специалисты, оказало огромное влияние на растительный и животный мир региона.

Второй вероятной причиной может быть весеннее наводнение на Среднем Западе США, в частности в районе реки Миссисипи, которое привело к притоку большого количества пресной воды в залив.

Ранее Лайф писал, что массовая гибель дельфинов была зафиксирована и в водах России. Так, в Севастополе с начала 2019 года было обнаружено 104 погибших дельфина и морские свиньи.