СМИ показали, как живут родители Зеленского

Родители президента Украины Владимира Зеленского живут в четырёхкомнатной квартире в советской многоэтажке в Кривом Роге. Издание Tengrinews.kz показало фотографии из дома Риммы Владимировны и Александра Семёновича.

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.

— Я неплохо получаю, у меня пенсия. Он сам всегда предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я не хочу, а он летом выталкивает нас отдыхать за свой счёт, вот зубы мне поставил. Я не очень сторонник этих вещей. Я скромный человек. А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда ещё, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (Римма Зеленская. — Прим. Лайфа) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье и всё, — рассказал отец Владимира Зеленского.

Ранее отец президента Украины заявил, что перестанет уважать сына, если тот не сдержит предвыборных обещаний.