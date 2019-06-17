СМИ показали, как живут родители Зеленского

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Римма и Александр Зеленские. Фото © Tengrinews.kz

Родители президента Украины Владимира Зеленского живут в четырёхкомнатной квартире в советской многоэтажке в Кривом Роге. Издание Tengrinews.kz показало фотографии из дома Риммы Владимировны и Александра Семёновича.

<p>Римма и Александр Зеленские. Фото © <a href="https://tengrinews.kz/article/1201/" target="_blank">Tengrinews.kz</a></p>

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.

<p>Фото © <a href="https://tengrinews.kz/article/1201/" target="_blank">Tengrinews.kz</a></p>

Я неплохо получаю, у меня пенсия. Он сам всегда предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я не хочу, а он летом выталкивает нас отдыхать за свой счёт, вот зубы мне поставил. Я не очень сторонник этих вещей. Я скромный человек. А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда ещё, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (Римма Зеленская. — Прим. Лайфа) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье и всё, — рассказал отец Владимира Зеленского.

<p>Римма и Александр Зеленские. Фото © <a href="https://tengrinews.kz/article/1201/" target="_blank">Tengrinews.kz</a></p>

Ранее отец президента Украины заявил, что перестанет уважать сына, если тот не сдержит предвыборных обещаний.

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