В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой

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Фото © Pixabay

В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой, проводится доследственная проверка, сообщает республиканское СУ СК РФ.

По предварительным данным, днём 16 июня малышка играла возле дома, упала в стоявшую в огороде бочку с водой и утонула.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают родственников погибшей девочки и их соседей. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал Лайф, в Ленобласти годовалый мальчик утонул в бочке с водой, потянувшись за упавшим в неё совочком.

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