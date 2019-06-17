В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой, проводится доследственная проверка, сообщает республиканское СУ СК РФ.
По предварительным данным, днём 16 июня малышка играла возле дома, упала в стоявшую в огороде бочку с водой и утонула.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают родственников погибшей девочки и их соседей. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщал Лайф, в Ленобласти годовалый мальчик утонул в бочке с водой, потянувшись за упавшим в неё совочком.
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