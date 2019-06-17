В Кремле рассказали, чем Бабич займётся в Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на назначение Михаила Бабича замминистра экономического развития. Представитель Кремля добавил, что бывший посол РФ в Белоруссии продолжит заниматься интеграционной тематикой.

При этом Песков уверен, что у Бабича будет много и других обязанностей, однако в основном он займётся "координацией" и "организацией" работы в рамках "самых различных интеграционных процессов".

— Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что Бабич назначен заместителем Максима Орешкина — главы Минэкономразвития.