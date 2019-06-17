Трамп выгнал помощника из Овального кабинета за кашель

По словам телеведущего ABC Джорджа Стефанопулоса, речь идёт об и.о. шефа аппарата Белого дома Мике Малвейни.

Main reason I don’t work in Trump’s White House is because of my asthma. I cough all the time and Trump won’t abide coughing. pic.twitter.com/eLIakS9VqN — Matt Bevan 🎙 (@MatthewBevan) 17 июня 2019 г.

Американский лидер Дональд Трамп выгнал кашлявшего помощника из Овального кабинета. Инцидент произошёл во время интервью, которое президент США давал журналистам. Соответствующие кадры появились в "Твиттере".

Трампу начали задавать вопрос о его налоговой декларации, но в этот момент кто-то начал кашлять. Как отметил телеведущий ABC Джордж Стефанопулос, речь идёт об и.о. шефа аппарата Белого дома Мике Малвейни.

— Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять, — сказал президент США.

Напомним, что ранее Трамп обругал Малвейни, когда тот хотел прийти к компромиссу с демократами насчёт суммы, нужной для строительства стены на американо-мексиканской границе.