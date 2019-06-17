Трамп выгнал помощника из Овального кабинета за кашель

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По словам телеведущего ABC Джорджа Стефанопулоса, речь идёт об и.о. шефа аппарата Белого дома Мике Малвейни.

Американский лидер Дональд Трамп выгнал кашлявшего помощника из Овального кабинета. Инцидент произошёл во время интервью, которое президент США давал журналистам. Соответствующие кадры появились в "Твиттере".

Трампу начали задавать вопрос о его налоговой декларации, но в этот момент кто-то начал кашлять. Как отметил телеведущий ABC Джордж Стефанопулос, речь идёт об и.о. шефа аппарата Белого дома Мике Малвейни.

Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять, — сказал президент США.

Напомним, что ранее Трамп обругал Малвейни, когда тот хотел прийти к компромиссу с демократами насчёт суммы, нужной для строительства стены на американо-мексиканской границе.

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