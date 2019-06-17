Кремль не располагает информацией о возможной встрече Путина и Мэй на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о подготовке встречи Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рамках саммита G20 в Японии.

— Пока никакой информации на этот счёт нет и я не могу это как-то прокомментировать. Вы знаете, что у президента были встречи с представителями британского бизнеса, и на этих встречах, действительно, речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свёрнутом характере, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее газета The Guardian сообщила, что представители Великобритании обсуждают с российскими коллегами вероятность встречи Путина и Мэй в Японии. Там 28–29 июня состоится саммит "Большой двадцатки".

Как писал Лайф, 7 июня Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии Великобритании. Она будет оставаться премьер-министром Соединённого Королевства до момента избрания её преемника, имя которого, как ожидается, станет известно в июле.