В Кировской области гости насмерть забили супругов ножом и отвёрткой

Жители Кировской области с помощью ножа и отвёртки расправились с супружеской парой, к которой испытывали личную неприязнь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 13 июня подозреваемые были в гостях у 49-летней женщины и 53-летнего мужчины и вместе с ними выпивали. Они нанесли своим жертвам множество проникающих колото-резаных ран в область шеи и туловища ножом и отвёрткой, в результате чего супруги скончались.

Подозреваемым предъявлены обвинения, они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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