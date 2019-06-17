Пьяный водитель сбежал от инспектора ГИБДД "ради тренировки" — видео

20-летний студент испугался штрафа за тонировку и побежал от автоинспекторов на своих двоих. Но его снова остановили.

В Кирове нетрезвый водитель попытался убежать от сотрудников полиции, когда те уже вывели его из машины. Однако парень не рассчитал физическую подготовку полицейских. Когда его поймали, "бегун" признался, что просто решил потренироваться. Лайф публикует видео "побега".

Выяснилось, что 20-летний студент-второкурсник сельхозакадемии Артём всю ночь отдыхал в ночном клубе с друзьями, утром был ещё на афтепати. После такого молодой человек не побоялся сесть за руль и взять с собой пассажиров.

По словам водителя, он побежал, чтобы ему не выписали штраф за тонировку. Утренняя "пробежка" длилась несколько минут. Когда его всё-таки задержали, провели анализ. Содержание алкоголя составило 0,9 миллиграмма в литре выдыхаемого воздуха. Сейчас "бегуну" грозит лишение прав.

Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи пьяный полицейский за рулём сбил двух школьниц, переходивших дорогу по зебре.