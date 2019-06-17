Две москвички с кирпичом ограбили "Пятёрочку"

Угрожая сотрудникам, женщины вынесли из супермаркета товар на сумму в районе тысячи рублей и скрылись.

Дерзкое ограбление произошло в одном из супермаркетов "Пятёрочка" на Строгинском бульваре. В первой половине дня туда нагрянули две злоумышленницы и, угрожая кассиру, похитили товар на сумму около тысячи рублей. Как сообщает агентство "Москва", в качестве оружия они использовали кирпич.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". По этой статье подозреваемым грозит более суровое наказание, чем за банальную кражу.

Обеих фигуранток уже задержали, ведётся следствие.

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