В Испании нашли тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом

Тринадцатилетняя россиянка обнаружена мёртвой в населённом пункте Матаро (Каталония). Об этом сообщает телеканал Telecinco. По данным СМИ, у подростка было перерезано горло.

🚨 La Policía investiga el caso de una menor de 13 años que fallecía degollada en Barcelona



➡️ https://t.co/KK2ILgcI8z pic.twitter.com/hlJzXbxvt3 — SALAMANCArtv AL DÍA (@SArtvALDIA) 17 июня 2019 г.

По данным полиции, девочка жила вместе с матерью и братом. Мать подростка несколько дней назад покинула королевство. Местонахождение брата пока не установлено.

Сейчас полицейские начали расследование. По результатам судмедэкспертизы, версия суицида исключена. Вероятно, речь идёт о насильственной смерти. Другие подробности уточняются.

В Посольстве РФ в Мадриде сообщили Лайфу, что все обстоятельства трагедии пока уточняются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист насмерть сбил россиянку в Паттайе.