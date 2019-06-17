В Испании нашли тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом

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Тринадцатилетняя россиянка обнаружена мёртвой в населённом пункте Матаро (Каталония). Об этом сообщает телеканал Telecinco. По данным СМИ, у подростка было перерезано горло.

По данным полиции, девочка жила вместе с матерью и братом. Мать подростка несколько дней назад покинула королевство. Местонахождение брата пока не установлено.

Сейчас полицейские начали расследование. По результатам судмедэкспертизы, версия суицида исключена. Вероятно, речь идёт о насильственной смерти. Другие подробности уточняются.

В Посольстве РФ в Мадриде сообщили Лайфу, что все обстоятельства трагедии пока уточняются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист насмерть сбил россиянку в Паттайе.

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