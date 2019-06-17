Экс-глава Свердловской железной дороги найден мёртвым в коттедже на Рублёвке

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Фото © Донат Сорокин / ТАСС

Всего неделю назад его выпустили из-под домашнего ареста, заменив наказание на залог в пять миллионов рублей.

Бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден мёртвым. Как сообщает Mash, он мог покончить с собой.

По данным Ura.ru, тело Миронова обнаружили в коттедже на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье.

Миронов проходил фигурантом по делу о взятке. В декабре прошлого года бывшего начальника Свердловской железной дороги арестовали и отправили в СИЗО. В феврале меру пресечения изменили на домашний арест, а неделю назад и вовсе наказание заменили на залог в размере пяти миллионов рублей.

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