Экс-глава Свердловской железной дороги найден мёртвым в коттедже на Рублёвке

Бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден мёртвым. Как сообщает Mash, он мог покончить с собой.
По данным Ura.ru, тело Миронова обнаружили в коттедже на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье.
Миронов проходил фигурантом по делу о взятке. В декабре прошлого года бывшего начальника Свердловской железной дороги арестовали и отправили в СИЗО. В феврале меру пресечения изменили на домашний арест, а неделю назад и вовсе наказание заменили на залог в размере пяти миллионов рублей.
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