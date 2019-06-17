В Чемодановке заявили, что цыгане добровольно покинули село

В Лопатках оставлено около 90 домов цыганских семей, ещё порядка 40 — в Чемодановке.

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка и соседнее с ним село Лопатки Пензенской области. Как сообщил РИА "Новости" глава Чемодановского сельсовета, объединяющего оба села, Сергей Фадеев, никакого организованного вывоза цыган не было.

— Так как корни наших цыган в Волгоградской и Астраханской областях, то, по моим предположениям, многие подались в Волгоградскую область, где их местная диаспора готова была принять, — сказал он.

По словам пресс-секретаря губернатора области Дины Черемушкиной, в Лопатках оставлено около 90 домов цыганских семей, ещё порядка 40 — в Чемодановке.

В то же время, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Пензенской области, число задержанных в рамках расследования уголовного дела о массовой драке под Пензой увеличилось с 15 до 28.

— Было задержано ещё 13 человек в рамках расследования уголовного дела, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России.