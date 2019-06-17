Собаки, гуси и кролики "осиротели" после отъезда цыган из Чемодановки

По последним данным властей, после конфликта все цыгане добровольно покинули село Чемодановка и соседнее с ним село Лопатки Пензенской области. Однако люди бросили своих домашних питомцев, птицу и скот.

По данным Mash, около 45 подворий осталось без хозяев — там "осиротели" крупный рогатый скот, свиньи, куры, гуси, кролики, собаки и кошки. Сейчас за ними ухаживают волонтёры и местные жители.

Напомним, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России.