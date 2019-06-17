Сдавшим ЕГЭ на 0 из-за чернил школьникам пересчитают результаты

Астраханские школьники, получившие нулевые результаты по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) из-за чернил, узнают свои результаты в среду, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

— Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты, — заявили в Рособрнадзоре.

Ранее Лайф писал, что государственная экзаменационная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии № 3 в связи с тем, что его работу не смогли отсканировать и проверить.

Неисправность связали с "неправильной" ручкой, несмотря на заверения школьника, что он заполнял бланки самой обычной чёрной гелевой ручкой, которую купил в отделе товаров для ЕГЭ. Впоследствии выяснилось, что с такой же проблемой столкнулись ещё три выпускника.

В Астраханской области тем временем отметили, что выпускники использовали не те чернила, которые требовались, а значит, нарушили регламент. Согласно правилам проведения ЕГЭ, при заполнении бланка можно пользоваться лишь чёрной гелевой или капиллярной ручкой. В ином случае работы могут быть отсканированы неправильно.