Зеленский заявил, что Россия не заслужила возвращения в ПАСЕ

Однако его французский коллега Эмманюэль Макрон выступил против выхода РФ из Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Париже, состоявшегося после переговоров с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном.

— Россия не выполнила ничего из того, что должна была выполнить. Для возвращения России в ПАСЕ не сделано никаких шагов, — заявил глава Незалежной.

Однако Макрон, как и ранее, заявил, что Франция против выхода России из Совета Европы.

— Франция выступает не за снятие санкций, но [за то, чтобы] избежать выхода России из Совета Европы. Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также на российских гражданах, на всех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав, — отметил французский лидер.

Напомним, из-за воссоединения Крыма с Россией парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса в ПАСЕ, после чего Москва приостановила выплату взносов в Совет Европы. В апреле 2019 года ассамблея приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации, призвав Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.