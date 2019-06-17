Россиянка 23 года прожила с металлическим зажимом в животе — видео

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Жительница Северной Осетии Евета Губеева 23 года прожила с металлическим зажимом в животе. Об инциденте сообщает Mash.

Как уточняется, в 1996 году женщине сделали кесарево сечение. После родов она начала жаловаться на боли, но медики лишь выписывали обезболивающие, полагая, что у Еветы проблемы с печенью.

Причина болей была обнаружена случайно — недавно у женщины заболело колено, врачи сделали снимок тазобедренного сустава.

Женщина призналась, что расплакалась, когда узнала, что вызывало боли все эти годы.

Столько лет промучилась. Такие адские боли были... До сих пор ночью обезболивающие пью, — рассказала Евета.

По предварительным данным, местный Минздрав устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прооперировали мужчину, два года прожившего со строительным дюбелем в черепе.

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