Россиянка 23 года прожила с металлическим зажимом в животе — видео

Жительница Северной Осетии Евета Губеева 23 года прожила с металлическим зажимом в животе. Об инциденте сообщает Mash.

Как уточняется, в 1996 году женщине сделали кесарево сечение. После родов она начала жаловаться на боли, но медики лишь выписывали обезболивающие, полагая, что у Еветы проблемы с печенью.

Причина болей была обнаружена случайно — недавно у женщины заболело колено, врачи сделали снимок тазобедренного сустава.

Женщина призналась, что расплакалась, когда узнала, что вызывало боли все эти годы.

— Столько лет промучилась. Такие адские боли были... До сих пор ночью обезболивающие пью, — рассказала Евета.

По предварительным данным, местный Минздрав устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прооперировали мужчину, два года прожившего со строительным дюбелем в черепе.