Тимошенко: Украинская ГТС может конкурировать с РФ в транспортировке газа

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что газотранспортная система Незалежной сможет составить достойную конкуренцию России по транспортировке газа через три года.
По её словам, к настоящему моменту на Украине разведано 960 кубометров газа, соперничество с Россией возможно при условии сотрудничества с инвесторами и усиленной работы в сфере добычи.
— Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину, — цитирует Тимошенко телеканал Newsone.
Она добавила, что для обеспечения страны альтернативным газом можно построить терминалы сжиженного газа в одесском и николаевском портах.
Ранее лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что новому Правительству Украины необходимо как можно скорее довести до логического конца переговоры с Россией о прямых поставках газа.
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