Тимошенко: Украинская ГТС может конкурировать с РФ в транспортировке газа

В подтверждение своих слов она назвала два проекта, которые нужно разблокировать для наполнения украинской газотранспортной системы двумя альтернативными потоками газа.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что газотранспортная система Незалежной сможет составить достойную конкуренцию России по транспортировке газа через три года.

По её словам, к настоящему моменту на Украине разведано 960 кубометров газа, соперничество с Россией возможно при условии сотрудничества с инвесторами и усиленной работы в сфере добычи.

— Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину, — цитирует Тимошенко телеканал Newsone.

Она добавила, что для обеспечения страны альтернативным газом можно построить терминалы сжиженного газа в одесском и николаевском портах.

Ранее лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что новому Правительству Украины необходимо как можно скорее довести до логического конца переговоры с Россией о прямых поставках газа.