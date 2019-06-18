Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 американских бомбардировщиков

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Минобороны опубликовало видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н США.

На кадрах видно, как Су-27 приближается к цели и заходит вправо, сигнализируя американскому B-52H о недопустимости дальнейшего полёта.

Отмечается, что американские военные самолёты не нарушали границ, а российские истребители выполнили перехват в полном соответствии с международными правилами.

Как ранее писал Лайф, российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики, подлетевшие к границе РФ со стороны Чёрного и Балтийского морей.

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