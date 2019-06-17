Су-27 перехватили бомбардировщики США у российских границ

Российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, приближавшиеся к государственной границе со стороны Чёрного и Балтийского морей. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Как подчёркивается, самолёты РФ выполнили перехват в соответствии с международными правилами. При этом бомбардировщики США не нарушали границ.

Ранее было опубликовано видео перехвата самолётов НАТО российским Су-27 над Балтикой. Экипаж сопровождал иностранные самолёты, не пуская их к российским границам, при этом соблюдая все меры безопасности.