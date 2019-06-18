Новозеландцу вынесли приговор за трансляцию бойни в Крайстчерче

Выйдя на свободу, он пройдёт психиатрическую экспертизу и будет лечиться от алкоголизма и наркомании. Плюс ему запретят пользоваться Интернетом.

44-летний предприниматель из Новой Зеландии Филип Невилл Арпс, распространявший онлайн-трансляции теракта в Новозеландском городе Крайстчерче, приговорён к 21 месяцу тюрьмы. Об этом сообщил телеканал 1 News.

Бизнесмен просил выпустить его под залог, но суд ему отказал. В итоге он признал вину за распространение видеозаписи трагедии и его судили сразу по двум статьям.

Предполагается, что по истечении почти двух лет Филип Невилл Арпс выйдет на свободу, но всё равно будет жить с особыми условиями. В первые полгода он будет обязан пройти психиатрическую экспертизу и лечиться от алкоголизма и наркомании. Также ему временно запретят пользоваться Интернетом.

Ранее Лайф рассказывал, что осуждённый предприниматель является директором компании, в логотипе которой есть нацистская символика. Та же, что использовалась в манифесте Брентона Тарранта. 28-летний террорист 15 марта устроил стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерча, но сейчас отрицает свою вину.