В Роспотребнадзоре напомнили, что должно быть указано на этикетках продуктов

Если на упаковках отсутствует этикетка, приобретать такую продукцию не рекомендуется.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности изучения этикеток продуктов питания и разъяснили, на какую информацию стоит обратить внимание. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В частности, эксперты советуют обращать внимание на состав продукта, пищевую ценность и данные об изготовителе. При этом неполная информация о пищевой ценности продукта затрудняет самостоятельный подбор рациона питания, который напрямую зависит от ограничений, связанных со здоровьем.

Кроме того, на упаковках должны быть указаны вес, срок годности, дата и место изготовления, а также условия хранения. Также среди данных на этикетке должны значиться единый знак обращения, подтверждающий соответствие продукции нормам стран Таможенного союза, и сведения о содержании компонентов, полученных из генно-модифицированных организмов (ГМО).

В Роспотребнадзоре отметили, что покупать товары, особенно скоропортящиеся, без этикеток категорически не рекомендуется, поскольку "последствия могут быть печальные — вплоть до отравления".

Ранее Лайф писал, что жители России стали больше интересоваться продуктами, которые они покупают. В частности, потребители стали внимательно изучать состав продуктов, а также проверять срок годности.