Психолог рассказала, как привить детям любовь к чтению

Для этого достаточно стать примером для подражания, считает Елена Евченко, а также не наказывать малышей чтением.

Детей не стоит наказывать чтением, поскольку такой метод воспитания лишит подрастающее поколение интереса к процессу. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заведующую сектором игровой психотерапии ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Елену Евченко.

— Ребёнку намного сложнее привить любовь к книге, если он не видит своих родителей читающими. Именно мама и папа являются для него первым и важным примером для подражания, — рассказывает психолог.

Евченко считает, что в квартире должна быть небольшая библиотека детских и взрослых книг. Кроме того, она советует читать ребёнку перед сном хотя бы 15−20 минут.

— Никогда не наказывайте чтением. Если чтение будет восприниматься как наказание, ребёнку вряд ли захочется самому заглянуть в мир приключений и фантазий, — советует Евченко.

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