Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции

Платини подал в отставку с поста главы УЕФА 14 сентября 2016 года из-за коррупционного скандала.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции. Об этом сообщает независимое французское интернет-издание Mediapart.

По данным портала, Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

[EXCLUSIF] Soupçons de corruption pour l'attribution du #Mondial2022 au #Qatar: Michel Platini placé en garde à vue, Claude Guéant entendu comme suspect libre. https://t.co/7LwKO8SDZ2 — Mediapart (@Mediapart) 18 июня 2019 г.

Как отмечается, по этому же делу был допрошен бывший глава МВД Франции Клод Геан, который был ближайшим соратником экс-президента Николя Саркози. Геан находится в статусе "свободного подозреваемого".

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи мундиаля примут восемь стадионов в разных городах страны.

Напомним, Платини подал в отставку с поста главы УЕФА 14 сентября 2016 года из-за коррупционного скандала. Он руководил союзом с 2007 года, однако был дисквалифицирован на восемь лет за незаконное получение от уже экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Впоследствии Платини добился сокращения срока отстранения от футбольной деятельности до четырёх лет. В мае 2018 года прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с Платини из-за недостаточного количества улик.