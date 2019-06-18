Нарышкин заявил, что СВР знает о новых планах кибератак на Россию

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Сергей Нарышкин. Фото © Интерпресс/ТАСС

Служба внешней разведки располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.

По его словам, предотвращением атак занимаются спецслужбы.

Напомним, что в Уфе 18–20 июня проходит Десятая международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. В ней в том числе принимает участие Сергей Нарышкин. В приветственном письме участникам президент России Владимир Путин заявил, что создание надёжной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира.

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