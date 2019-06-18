В Кремле усматривают сходство позиций Порошенко и Зеленского

В обществе всё чаще звучат опасения, что новая украинская власть идёт по пути старой.

В Кремле скорее разделяют точку зрения о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский во многом повторяет тезисы своего предшественника на этом посту — Петра Порошенко. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций (Зеленского и Порошенко. — Прим. ред.), которые сейчас начинают набирать очертания, — пояснил он.

К слову, ранее и украинский политик Виктор Медведчук заявил о "превращении" Зеленского в Порошенко. Аналогичные опасения ранее высказывал глава Крыма Сергей Аксёнов, только, по его словам, "Украина вряд ли переживёт Порошенко-2".