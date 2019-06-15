Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко. Это касается как внешней политики, так жизненно важных вопросов внутри Украины, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Поводом для такого заявления политика стали действия окружения главы государства, возмущённого из-за визита Бойко и Медведчука в Россию. По его словам, сразу после этого были "оперативно возбуждены дела" и инициирована экспертиза.

— В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько (героя сериала "Слуга народа". — Прим. Лайфа), ещё часть — Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нём Порошенко. И с этим нельзя мириться, потому что если мы идём по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидания 73% избирателей будут реализовываться, — заключил он.

Инициированные проверки в отношении политиков в Раде назвали абсурдным продолжением курса Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что посещавший Москву Бойко признан кандидатом — лидером в премьеры Украины.