СБУ решила дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

В спецслужбе заявили, что политики побывали на встрече с "одним из лидеров страны-агрессора", как в Киеве называют Россию.

Служба безопасности Украины в ближайшее время даст правовую оценку визиту политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. Об этом говорится на странице СБУ в "Фейсбуке".

— Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям, — говорится в сообщении.

Ранее кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Речь на встрече шла в том числе о вопросе поставки российского газа на Украину. В "Газпроме" заявили о готовности продлить контракт на транзит газа через соседнюю страну.

Добавим, что и Медведчук и Бойко известны своей политической позицией, не совпадающей с мнением нынешних властей страны. Они периодически делают громкие заявления, призывая навести порядок в государстве.