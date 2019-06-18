Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных

В Москве температура воздуха днём 20 и 21 июня во время проведения выпускных может достичь 31 градуса тепла. Ночью она будет держаться на уровне около 20 градусов тепла, осадков в городе не ожидается.

— Во время проведения выпускных 20, 21 июня температура днём в Москве будет 27–30 градусов, может даже до 31 градуса повыситься, — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин РИА "Новости".

Специалист отметил, что до 22 июня в российской столице сохранится жаркая погода без осадков.

Варакин добавил, что за 18 дней июня в Москве и Подмосковье выпало только 15–20% месячной нормы осадков. Средняя температура в столице больше соответствует июльской, так как превышает обычные показатели примерно на три градуса.

Ранее была подсчитана средняя стоимость школьного выпускного банкета.