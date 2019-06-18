Бари Алибасов отрицает, что его отравили

Продюсер Бари Алибасов отрицает версию сестры о своём отравлении. Об этом Лайфу сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

— Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьёз вчерашнее заявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало больше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой, — заявил Горжанкин.

Он добавил, что состояние Алибасова улучшается. Он почти отошёл от действия сильных седативных препаратов.

— Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ им. Склифосовского, — пояснил представитель Алибасова.

Ранее сестра продюсера Зоя Воробьёва заявила, что Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как уже сообщал Лайф, Алибасова выписали накануне днём. При этом его сын отмечал, что продюсер пока теряется во времени и пространстве и в связи с этим находится в "секретном месте" в Подмосковье.