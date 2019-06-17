Сам продюсер потерялся во времени и считает, что он сейчас в Сочи в 1964 году.

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из больницы и увезли в "секретное место" в Подмосковье. В Московской области шоумен находится вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом Лайфу сообщил Бари Алибасов — младший.

— Отца забрал сейчас из Склифа, спрятал с Лидией Николаевной в секретное место. Он сейчас пока в Подмосковье, но думает, что в Сочи. Отец продолжает путешествовать во времени и периодически думает, что сейчас 1964 год, — рассказывает сын продюсера.

При этом Алибасов категорически отказывается лететь в Казахстан. По словам сына шоумена, создателя "На-На" могут увезти на лечение в горы.

Меж тем пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин в разговоре с Лайфом заявил, что Алибасова всё-таки готовят к отправке в Казахстан на частном самолёте.

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.